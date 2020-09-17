الصحة تعلن استكمال اجراءات تعيين 800 درجة وظيفية

اعلنت وزراة الصحة، الاربعاء، عن استكمال اجراءات تعيين ٨٠٠ درجة وظيفية من درجات الحذف والاستحداث.

وقالت الوزارة في بيان “بتوجيه من وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي وباشراف مباشر من قبل الوكيل الأداري هاني العقابي ومتابعة مدير عام الدائرة الأدارية والمالية والقانونية سامي شاتي استكملت ملاكات الدائرة الادارية والمالية والقانونية في الوزارة الأجراءات اللازمة لتعيين ٨٠٠ درجة وظيفية ضمن درجات الحذف والأستحداث في مقر وزارة الصحة”.

واصافت، “تتضمن الدرجات الجديدة اختصاصات متنوعة صحية وقانونية وادارية واعلامية وستكون رافدآ مهمآ لتطوير العمل الأداري والخدمات المقدمة للمواطنين في مقر الوزارة”، مبينا انه “سيتم مباشرة المتعينين الجدد خلال الأسبوع القادم ضمن برنامج تدريبي وتطويري تمهيدآ لأدماجهم في دوائر مركز الوزارة”.