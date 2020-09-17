الكاظمي من ميسان: القائد الأمني يمثل الدولة وليس عشيرته

ترأس القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعًا للقيادات الامنية في محافظة ميسان، على هامش زيارة اجراها للمحافظة أمس.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (المدى) أن “الكاظمي ترأس خلال زيارته الى محافظة ميسان اجتماعا للقيادات الأمنية في المحافظة، وقيادة عمليات سومر، بحضور وزيري الدفاع والداخلية”.

وأشاد الكاظمي بحسب البيان في مستهل الاجتماع بـ “جهود القوات الأمنية في محافظة ميسان”، داعيا الى “بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم المحافظة”.

وأكد الكاظمي على أن “القائد الأمني في المحافظة لا يمثل نفسه ولا عشيرته، إنما يمثل الدولة التي هي أعلى وسام وأعلى عنوان اعتباري، وهذا الأمر سيخلق واقعا أمنيا أكثر استقرارا، ويعزز ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية”.

ووجّه الكاظمي بـ “الاهتمام بالقوات المكلفة بحماية وتنظيم التظاهرات وتدريبها جيدا”. وشدد على “عدم التسامح إزاء أي اعتداء على مؤسسات الدولة”، داعيا الى أن “يكون سلاح القوات الأمنية في التظاهرات هو سلاح الصبر، وعليها أن تستخدم أساليب مسؤولة في التعامل مع التظاهرات السلمية”.

وأشار إلى أن “هناك مناطق ظلمت في السابق، وإشاعة الفوضى ليس في مصلحتها ولا في مصلحة مستقبلها”، مشددا على “الوقوف بقوة وحزم إزاء أي تجاوزات أمنية”.

وقال مخاطبا القيادات الأمنية، إن “الفرصة سانحة اليوم للنجاح، وستواجهون صعوبات في تنفيذ مهامكم، لكن ما تبذلونه هو لمصلحة أولادنا، ولأجل أن نصنع أملا لدى الناس، وسنخوض التحدي بلا تردد”.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، بـ”تلبية احتياجات القيادات الأمنية في محافظة ميسان، وتوفير المستلزمات الحديثة التي تسهّل مهامها وتنفيذها واجباتها بسرعة وأكثر إتقانا”.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات وجعلها متلكئة، مبينًا انه من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام ٢٠٠٨ والى اليوم.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان الاخير “اكد خلال لقائه محافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية فيها، ان ميسان تستحق منا بذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتقديم الخدمات لأهلها، فهي محافظة مضحية وقدّمت الكثير للعراق”.

واضاف الكاظمي “نحتاج الى تضافر الجهود من أجل أمن المحافظة، وأكثر الخروقات تستظل تحت عنوان النزاعات العشائرية، وعشائرنا الأصيلة لن تتأخر في مساعدة الحكومة ببسط الأمن والاستقرار”.

واشار الى ان “سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات وجعلها متلكئة، ويجب أن يكون هناك فريق عمل متخصص واستثنائي لتذليل كل العقبات”.

وبين الكاظمي ان “هناك حاجة ماسّة لوضع ستراتيجيات وبدائل حديثة وحضارية في الخدمات والبنى التحتية، وبتكاليف أقل”، لافتًا الى انه “من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام ٢٠٠٨ والى اليوم، وأقل ما يوصف بأنه جريمة بحق المواطن واستحقاقه للخدمات”.

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، الى محافظة ميسان على رأس وفد حكومي صباح يوم امس الاربعاء.