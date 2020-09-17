الكاظمي يشكر مسرور بارزاني

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الشكر لرئيس حكومة إقليم كوردستان، وأمن الإقليم لتعاونهم في قضية القبض على المتهم الرئيس في جريمة مقتل عائلة كوردية بالعاصمة العراقية بغداد، يوم الثلاثاء.

وقال الكاظمي عبر تويتر: «أشرفنا مع قواتنا الأمنية البطلة على التحقيق في الجريمة البشعة التي ارتكبها أحد المجرمين بحق عائلة عراقية بغدادية حتى الوصول إلى الجاني».

وأضاف «أشكر السيد رئيس حكومة إقليم كوردستان وأمن الإقليم لتعاونهم المثمر مع أجهزة الأمن الاتحادية للتوصل بسرعة قياسية إلى الجاني».

وختم بالقول: «الرحمة للعائلة الشهيدة».

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، قد أعلن مساء الأربعاء، عن القبض على قاتل العائلة الكوردية المكونة من 3 أفراد في بغداد، مساء الثلاثاء.

وبث جهاز مكافحة الإرهاب اعترافات الجاني في شريط فيديو، وقال في بيان إن أسايش أربيل ألقى القبض على الجاني بعد التحقيقات والحصول على معلومات استخبارية أفادت بتواجده مختبئاً في أربيل.

وكان الجاني قد أقدم على قتل المواطن الكوردي دارا رؤوف وزوجته وابنته الصيدلانية شيلان بطريقة وحشية، ثم سافر إلى أربيل في محاولة منه للفرار إلى تركيا، قبل أن تلقي القوات الأمنية الكوردية القبض عليه.