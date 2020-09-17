تسجيل 4357 إصابة جديدة بكورونا.. وتحذير من موجة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، أمس الاربعاء، تسجيل 4357 إصابة جديدة و82 حالة وفاة بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إنها “أجرت 24558 فحصًا ليصل مجموع الفحوصات الكلية إلى 1973089 فحصًا منذ ظهور الفايروس”.

ومازالت بغداد في المركز الأول من حيث عدد الإصابات إذ سجلت 1286 إصابة جديدة، فيما سجلت محافظة الانبار أقل نسبة إصابات حيث بلغت 23 حالة.

وبلغت حالات الشفاء الجديدة 3895 حالة، فيما سجلت 82 حالة وفاة في عموم العراق. وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية لفايروس كورونا إلى 303059 منها 237241 حالة شفاء و8248 وفاة.

وفي سياق متصل، حذر عضو خلية الأزمة النيابية ازاد حميد شفي، من موجة تفش ثانية لفايروس كورونا خلال الأيام القادمة.

وقال شفي إن “حدوث موجة ثانية من فايروس كورونا خلال الأيام المقبلة قد ينذر بكارثة على مستوى الصحة في العراق في ظل الظروف التي تعاني منها المستشفيات”.

وأضاف أن “منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة قد حذرت مؤخرا من مخاطر انتشار موجة ثانية من فايروس كورونا في البلاد”.

وأشار إلى أن “البلاد تعيش على مخاوف تجدد تفشي الفايروس وسط إحصائيات تشير إلى أن الوباء في تزايد مستمر”. وتابع أن “هناك مخاوف كبيرة في ازدياد حالات الإصابة والوفيات لاسيما مع حلول العام الدراسي الجديد”.