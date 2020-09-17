رئيس حكومة الإقليم: مباحثاتنا مع بغداد لا تقتصر على الرواتب والمخصصات

أكد رئيس حكومة اقليم كردستان، أمس، ان القضايا الخلافية مع بغداد لا تنحصر في الرواتب والمستحقات المالية، مبينا ان المباحثات تشمل أيضًا تطبيع الأوضاع في المناطق الكردستانية خارج الإقليم.

وقال مجلس وزراء إقليم كردستان في بيان تلقته (المدى) ان الاخير “عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، جلسته الأسبوعية بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)”.

واضاف أن “رئيس مجلس الوزراء، سلط الضوء على الزيارة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إلى إقليم كردستان، وعدّها خطوة إيجابية لحل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، كما عبّر عن أمله بأن تحقق المباحثات نتائج تصب في مصلحة الجانبين”. وقال بارزاني وفقا للبيان، إن “القضايا الخلافية لا تنحصر في الرواتب والمستحقات المالية، وبالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالموازنة والنفط، فإن محور مباحثاتنا يشمل أيضًا تطبيع الأوضاع في المناطق الكردستانية خارج الإقليم، وكذلك الحقوق والمستحقات الدستورية لقوات البيشمركة”.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه، “بالرغم من الأزمات الراهنة، فإن الخدمات في إقليم كردستان أفضل مما هي عليه في باقي مناطق العراق”، مؤكدًا أنه “لا يوجد أي طرف يهتم بمعيشة مواطني الإقليم ويسهر على توفير الحياة الكريمة لهم بقدر ما تقوم به حكومة إقليم كردستان”.

وعرض نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وفقا للبيان، “نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الرفيع إلى بغداد، ولا سيما مسار المحادثات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة العامة الاتحادية وملف النفط”. وأشار إلى أن “المباحثات مستمرة نحو التوصل إلى اتفاق بعيد المدى”.