شركة البطاقة الذكية تصدر بياناً بشأن اعتقال مدير “كي كارد”

اصدرت شركة البطاقة الذكية، الخميس، بياناً بشأن اعتقال مدير “كي كارد” بهاء عبد الحسين في بغداد.

وقالت الشركة في بيان “تعرض بهاء عبد الحسين في طريقه لزيارة عائلته للاعتقال بدون السماح له برؤية ممثله القانوني خلافا للسياقات الدستورية وحقوق الإنسان”

وأضافت أن “بهاء مدير شركة كي كارد الرائدة وتفتخر شركة كي كارد بخدمة ملايين المواطنين وتوفر فرص معيشة لآلاف العوائل”، موضحاً “نحن على ثقة بأن القضاء النزيه سيثبت براءة الشركة ومديرها، اذا أن شركة كي كارد تراعي المسؤولية الاجتماعية ولها أعمال خيرية معروفة”.