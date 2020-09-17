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صالح يؤكد ضرورة معالجة أوضاع كركوك من خلال الدستور وأهالي المحافظة الأصليين

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، ضرورة معالجة الأوضاع في محافظة كركوك من خلال الاحتكام الى الدستور وأهالي المحافظة الأصليين.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، وفداً من وجهاء وشيوخ عشائر محافظة كركوك من المكونات المتعايشة في كركوك”.

واكد رئيس الجمهورية وفقاً للبيان على “ضرورة معالجة الأوضاع في كركوك من خلال الاحتكام الى الدستور، وأهالي المحافظة الأصليين، كونهم الاعرف بأحوال مدينتهم”، مشيرا الى أن “سكان المدينة تضرروا كثيرا بسبب إجراءات الاستبداد والفساد، وفرض الأمر الواقع والتهميش والتحديات الأمنية المختلفة خلال الفترات الماضية”.

وأشار صالح الى “وجود حوارات جدّية بين مكونات المدينة للتوصل الى حل كركوكي، يستند على الدستور، ويضمن الاستقرار والتعايش السلمي للكركوكيين، بعيداً عن كل قيمومة وسياسة فرض الأمر الواقع”، مضيفاً أن “القرار في كركوك يجب أن يكون بيد أهلها الذين أثبتوا انهم أخوة متحابون ومتسامحون”.

وتابع رئيس الجمهورية أن “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حريصة باتجاه حسم المسائل والمشاكل العالقة”، منوهاً الى “وجود إجراءات متخذة على الصعد كافة تصب في هذا الإطار”.

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