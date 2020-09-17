قصف صاروخي يلحق اضرارا بمكتب فضائية “زاغروس” ببغداد

١٦/٩/٢٠٢٠

تعرض مكتب قناة زاكروس الى اضرار مادية بسبب قصف صاروخي كان يستهدف المنطقة الخضراء.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة من مراسل القناة محمد القيسي ان الصواريخ ربما كانت تستهدف المنطقة الخضراء، وليس القناة، لكنها تسببت بأضرار جسيمة حينما سقطت بالقرب من مبنى مقر قناة زاكروس الذي يقع داخل المجمع الحكومي، دون وقوع اية إصابات بشرية.

وإذ تتمنى الجمعية السلامة للزملاء العاملين في القناة، فانها تحمل الحكومة واجهزتها الامنية مسؤولية حماية وسائل الاعلام والعاملين فيها، لا سيما وان هذا النوع من الاستهداف يشكل خرقا فاضحا لحرية العمل الصحفي. كما تطالب الجمعية وزير الداخلية بوضع حد للاستهدافات المتكررة لوسائل الاعلام والعاملين فيها.