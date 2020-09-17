محافظ البنك المركزي الجديد: وضعنا خطة مدروسة لتطوير العمل وتقوية الدينار

كشف محافظ البنك المركزي الجديد مصطفى الكتاب، الخميس، عن وضع “خطة مصرفية مدروسة” لتطوير عمل البنك وتقوية العملة الوطنية ومعالجة السلبيات، في حين شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان على ضرورة الالتزام بالقوانين المصرفية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان إن “محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب الكتاب التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان”.

ونقل البيان عن الكتاب قوله إنه “تم وضع خطة مصرفية مدروسة من شأنها تطوير عمل البنك المركزي وتقوية العملة الوطنية ومعالجة السلبيات بالتعاون مع المحاكم المختصة بالعمل المشترك مع البنك المركزي”.

من جانبه، قال زيدان إن “اختيار الشخصيات المستقلة من منتسبي مؤسسات الدولة لإدارة تلك المؤسسات يعطي إشارة بجدية الحكومة في اتباع النهج المؤسساتي المهني في بناء الدولة فضلا عن التاكيد بأهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي بموجب الدستور وقانون البنك المركزي العراقي”.

وشدد زيدان، على “ضرورة الالتزام بالقوانين المصرفية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة بموجبها لبناء قطاع مصرفي رصين قادر على مواجه التحديات المالية والاقتصادية وتقديم الفرص الحقيقية للتنمية”.