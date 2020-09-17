محكمة تحقيق الكرخ تصدق أقوال المتهم بقتل الصيدلانية ووالديها في بغداد

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، أن محكمة تحقيق الكرخ صدقت أقوال المتهم بقتل الصيدلانية ووالديها غربي بغداد.

وقال القضاء في بيان إن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالقضايا الإرهابية صدقت أقوال المتهم بقتل الصيدلانية شيلان ووالديها والذي اعترف قيامه بقتل المجنى عليهم بقصد السرقة بعد أن قام بالتقرب الى العائلة ودخوله الشقة بصورة مستمرة وتم تصديق أقواله بحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب”.

وأضاف أن “المتهم القي القبض عليه بعد التنسيق بين جهاز الامن الوطني ومديرية مكافحة الاجرام واسايش اقليم كردستان في محافظة اربيل”.

وكان مصدر امني افاد، اول امس الثلاثاء، بمقتل ثلاثة اشخاص بينهم صيدلانية في المنصور غربي بغداد، قبل ان تعلن القوات الامنية اعتقال المنفذ بعد هروبه الى اقليم كردستان.