مصدر مطلع يكشف فحوى اجتماع ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية اليوم في الحسكة

أكد مصدر كوردي سوري مطلع، أن لقاءً «مهماً» جرى بين الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (أكبرها PYD)، اليوم الأربعاء، في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية بريف الحسكة في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقال المصدر لـ (باسنيوز): «خلال اللقاء استكملت مناقشة موضوع المرجعة السياسية والذي تم الاتفاق على نسبة 40% لكل طرف، فيما الخلاف لا يزال حول شكل توزيع نسبة الـ 20% المتبقية على المستقلين والفعاليات والأحزاب خارج الإطارين».

وأضاف، أن «الطرفين ناقشا هيكلية وشكل الإدارة الذاتية، حيث قدم المجلس الوطني الكوردي مشروعاً لمرحلة انتقالية تفضي إلى تغييرات في هيكلية ومؤسسات وشكل الإدارة الذاتية بما يضمن مشاركة حقيقة لجميع المكونات».

وأشار المصدر إلى، أن «أحزاب الوحدة الوطنية تشدد على ضرورة المحافظة على الشكل الحالي للإدارة الذاتية».

وذكر المصدر، أن «الملفات المؤجلة إلى مرحلة لاحقة هي: التعليم، مسألة دخول قوات بيشمركة روجآفا إلى المنطقة، مصير المعتقلين، التجنيد الإلزامي (واجب الدفاع الذاتي)».

وتعد اتفاقية (دهوك 2014) حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.