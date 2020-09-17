4594 محكومًا موقوفًا بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات في 2020

أعلن عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، أمس الأربعاء، ان 4594 موقوفا ومحكوما بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق منذ مطلع العام الحالي.

قال الغراوي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “تجارة وتعاطي المخدرات أصبحت ظاهرة تهدد الأسرة والمجتمع”، مبينًا أن “هناك أسبابًا رئيسة شجعت على زيادة معدلاتها، منها اقتصادية واجتماعية ونفسية او تتعلق بضعف الواعز الديني أو زيادة معدلات العنف الأسري أو الجانب الأمني”.

وأشار إلى أن “اعداد الموقوفين والمحكومين في قضايا تجارة وتعاطي المخدرات لعام 2018 بلغت 9328 في حين سجل عام 2019، 6407 قضية، أما عام 2020 فمنذ بدايته ولغاية الأول من شهر أيلول الجاري، فان عدد الموقوفين والمحكومين في قضايا تجارة وتعاطي المخدرات بلغ 4594 ما عدا إقليم كردستان”.

وتتزايد نسب انتشار تعاطي المخدرات بين مختلف الفئات العمرية في العراق، بسبب البطالة والفساد، يضاف إليها ضعف الإجراءات الأمنية الوقائية التي كانت سببًا آخر في انتشار تلك الآفة.

وحول المواد التي يتم تعاطيها من قبل هؤلاء، لفت الغراوي إلى أن مادتي الكريستال وكبتاكون (صفر -1) هي أكثر المواد الصناعية استخدامًا في تعاطي المخدرات في العراق، داعيًا الحكومة ومؤسساتها الأمنية للبدء بحملة لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والتعامل مع الممرات المائية والبرية التي مازالت تمثل نقطة عبور لتجارة المخدرات، مطالبًا بإنشاء مصحات لعلاج الادمان وتشديد العقوبات على تجار المخدرات والبدء بحملة وطنية للتثقيف بمخاطر المخدرات والوقاية منها. يذكر أن العراق كان قد كشف في وقت سابق عن القبض على العشرات من العصابات وضبط المئات من الشحنات المهربة من المخدرات إلى داخل العراق، أغلبها من منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران جنوبي العراق ومناطق أخرى من البلاد.