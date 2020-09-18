اذربيجان تعلن عن انطلاق مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع العراق

اعلنت اذربيجان عن انطلاق مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع العراق، فيما دعت التجار العراقيين الى الاستثمار فيها.

وقال القائم باعمال السفارة الاذربيجانية في بغداد نصير ممدوف ان “مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مع العراق انطلقت وهناك مساع لتوقيع اتفاقيات جديدة مع الجانب العراقي”.

واضاف انه “التقى بعدد من الوزراء العراقيين من اجل تعزيز العمل المشترك ووضع اللمسات الاخيرة للاتفاقيات الجديدة”، موضحا ان “استثمارات رجال الاعمال من مختلف دول العالم في جمهورية أذربيجان قد بلغت مليارات الدولارات وعلى اساسه قمت بلقاء رئيس اتحاد غرف التجارية العراقية من اجل دعوة التجار العراقين ورجال الاعمال والقطاع الخاص من اجل فتح تفاهمات جديدة بين البلدين في مجال التجارة والزراعة والطاقة وتكنلوجيا المعلومات والثقافة وغيرها من المجالات”.

واكد ان “العلاقات الاذرية والعراقية تشهد انفتاحا جديدا على جميع المجالات”.