ارتفاع عدد المستفيدين المسجلين في دوائر الرعاية الاجتماعية بمقدار 21%

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المستفيدين المسجلين في دوائر الرعاية الاجتماعية الى 21% خلال عام 2019.

وقال الجهاز في تقرير له إن “عدد المستفيدين الداخلين إلى كافة وحدات الرعاية الاجتماعية بلغ 1645 مستفيداً خلال عام 2019 مرتفعا بمقدار 21% عن العام الذي سبقه”، مبيناً أن “عدد الذكور من المستفيدين الجدد بلغ 1145 مستفيداً فيما بلغ عدد الإناث منهم 500 مستفيدة”.

وأضاف، أن “الارتفاع يعود إلى شمول معاهد المعوقين التابعة للقطاع الخاص والمتمثلة بأمراض العصر ( معاهد التوحد، معاهد ضعاف السمع، معاهد متلازمة داون)”، مبيناً أن “عدد وحدات الرعاية الاجتماعية في العراق بلغ 91 وحدة في سنة 2019 تشكل دور رعاية المعوقين أعلى نسبة مقدارها 72.5% من المجموع الكلي، تليها دور الدولة بنسبة 16.5% ثم دور المسنين والمقعدين بنسبة 8.8%، ثم دور الحنان للعاجزين كليا بنسبة 2.2%”.