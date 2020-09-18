الأعرجي: حكومة الكاظمي حريصة على إدامة العلاقات مع تركيا

أكد مستشار الامن الوطني قاسم الأعرجي، الخميس، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حريصة على إدامة العلاقات مع تركيا.

وقال مكتب الاعرجي في بيان إن “مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الخميس، السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين. “.

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، إن “حكومة الكاظمي حريصة على إدامة العلاقات بين العراق وتركيا وتطويرها في جميع المجالات”، مبينا أن “لدى العراق علاقات تأريخية مع الجارة تركيا تربطها المصالح المشتركة بين الشعبين، وكذلك مصالح اقتصادية متبادلة، وعلينا أن ننمي هذه العلاقات فيما يخدم بلدينا”.

من جانبه أكد يلدز أن “الرئيس، أوردوغان، يعير أهمية كبرى للعلاقات التركية العراقية، ولديه الرغبة بزيارة العراق حالما تتهيأ الظروف”، مشيرا الى أن “بلاده وجّهت دعوة رسمية الى السيد الكاظمي لزيارة تركيا”.

وأشار الأعرجي الى أن “مصلحة العراق العليا تقتضي أن تكون علاقاتنا متوازنة مع الجميع، متمنيا أن تشهد المرحلة الحالية مزيدا من الأمن والاستقرار في المنطقة وعموم العالم”.