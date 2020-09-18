الكعبي: سنكشف بالفترة القليلة المقبلة تقريرا أوليا يتضمن هدراً بالمليارات وملفات فساد كبرى

اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاربعاء، انه سيتم الكشف خلال الفترة القليلة المقبلة عن تقرير اولي يتضمن هدراً بالمليارات ومُخالفات وملفات فساد كبرى.

وقال مكتب الكعبي في بيان ان “النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ترأس بعد تماثله للشفاء من وباء كورونا ومباشرته مهام عمله في مجلس النواب، اجتماعا للجنة الأمر (62) الخاصة بالتحقيق والتدقيق بعقود وزارة الكهرباء منذ عام 2003 حتى الان، في مكتبه اليوم الإربعاء، بحضور رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني ، وعطوان العطواني عضو لجنة الاقتصاد النيابية ، ورافل ياسين خضير رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة، وكريم الغزي مدير عام دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة”.

واضاف انه “جرى خلال الاجتماع استعراض الاجراءات النيابية – الرقابية المتخذة بشأن الكشف عن ملفات الفساد والهدر في المال العام والمتعلقة بعقود ومحطات وزارة الكهرباء، اضافة الى شرح بياني – رقمي تفصيلي عن مجمل القضايا و الملفات التي تم النظر فيها من قبل اللجنة خلال الفترة السابقة”.

وأكد الكعبي خلال البيان ان “الفترة القليلة المقبلة ستشهد الكشف عن تقريرا اوليا يتضمن هدرا بالمليارات ومخالفات وملفات فساد كبرى في العقود الاستثمارية والمحطات المتلكئة والمتوقفة والمنجزة في عموم محافظات العراق والتي تصل بعضها لما قبل عام 2003”.

وتابع ان “اللجنة ستعقد الاسبوع المقبل اجتماعا جديدا لاستكمال خارطة الطريق التي وضعت لعمل اللجنة واعداد التقرير الاولي للمخالفات والملفات التي وثقها رؤوساء و اعضاء اللجان النيابية المنضوين في لجنة الامر 62 ودور الفرق الميدانية التي انتقلت منذ اليوم الاول لتشكيل اللجنة الى وزارة الكهرباء والدوائر والمحطات التابعة لها ، وجهود هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في ذلك”.