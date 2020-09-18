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المركزي للإحصاء: ارتفاع عدد الخريجين من الدراسات الجامعية الاولية التقنية

اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الخميس، عن ارتفاع عدد الطلبة المتخرجين من الدراسات الجامعية الاولية التقنية للعام الدراسي 2018- 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقال الجهاز في تقرير إن “عدد الطلبة المتخرجين من الدراسات الجامعية الاولية في الجامعات التقنية (الكليات والمعاهد التقنية) بلغ 33252 طالبا وطالبة للعام الدراسي 2019-2018 بلغت نسبة الاناث منهم 14567 طالبة وبنسبة تشكل 43.8% من عدد الطلاب”.

واضاف ان “عدد المتخرجين من الدراسات الجامعية والمعاهد التقنية لعام 2014- 2015 بلغ 20930 طالبا وطالبة كان عدد الاناث منهم 8899 طالبة”.

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