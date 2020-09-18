Posted on by

النزاهة: أوامر قبض بحق 21 موظفاً لهدرهم كميات من النفط الأبيض في كركوك

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن صدور أمر قبض وتحر بحق عدد من المتهمين في شركة مصافي الشمال، لتسببهم بـ”هدر كميات كبيرة” من مادة النفط الأبيض.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان إن “قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بقضايا النزاهة، أصدر أمر قبض وتحر بحق (21) متهماً من العاملين في شركة مصافي الشمال – مصفى كركوك؛ لتسببهم بهدر (370,000) ألف لتر من مادة النفط الأبيض نتيجة الإهمال”.

وأضافت، أن “تحريات مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة ووقوفه على موقع الحدث مباشرة قادت إلى أن الهدر حدث؛ نتيجة حصول تسرب النفط من الأنبوب الناقل من المصفى إلى المستودع؛ بسبب التآكل الحاصل فيه، وضخ كميات كبيرة منه، الأمر الذي أدى إلى تسرب تلك الكمية إلى الأراضي التي يمر عبرها الأنبوب، وهدر تلك الكميات الكبيرة منه”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close