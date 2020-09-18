(بالفيديو) قاتل العائلة الكوردية في بغداد يروي التفاصيل الكاملة من موقع الجريمة

روى المتهم بقتل الصيدلانية شيلان دارا وعائلتها تفاصيل جديدة عرضتها وزارة الداخلية العراقية، قال فيها ان السرقة كانت الدافع الرئيسي وراء القتل، بحسب قوله.

وأفصح المتهم عن تفاصيل الجريمة من خلال الاعتراف في مقطع فيديو مصور بكاميرا وزارة الداخلية، منذ بداية تخطيطه ومراقبة عائلة شيلان بغية الاستيلاء على أموالهم.

وقال ايضا انه في يوم الحادث وصل الى شقة الضحايا وجلس مع والد شيلان وطعنه عدة مرات في منطقه الرقبة بعدها اقدم على طعن زوجته ايضا حتى الموت، مشيرا الى انه وبعد ذلك عادت شيلان للسؤال عن والديها وانه بعد ان قام بتهدئتها قام بقتلها وبعد ذلك توجه الى محافظة اربيل في اقليم كوردستان وتم القاء القبض عليه هناك.