تعرضت لظروف مادية صعبة بعد ثورة يناير فباعت سيارتها.. تعرف على هيدي كرم فى يوم ميلادها

يوافق اليوم عيد ميلاد الفنانة الشابة هيدي كرم وهي أحد النجمات الذي ظهروا في الساحة الفنية وشاركوا في أكثر من عمل فني.

تحتفل هيدي كرم اليوم بعيد ميلادها الـ 40 في وسط اصدقائها والعائلة، فهي من مواليد 27 أغسطس عام 1980.

ونستعرض لكم في هذه السطور بعض الحكايات والمعلومات عنها.

عملت عارضة أزياء في البداية وموديلا في الكليبات، حيث ظهرت في كليبات مثل “عيني” لهشام عباس وحميد الشاعري، وعايزة أعرف أنت مين” لسميرة سعيد.

كما عملت أيضا كمذيعة في art، واكتشفها المخرج جمال عبدالحميد وبدأت علاقتها بالوسط الفني عام 2002.

قالت الفنانة هيدي كرم، إنها تعرضت لظروف مادية صعبة بعد ثورة 25 يناير 2011، اضطرتها لبيع سيارتها من أجل الحصول على المال.

وأضافت “هيدي” خلال حوارها ببرنامج “عقارب الساعة” المذاع على فضائية “النهار”: “الثورة قعدتنا كلنا في البيت، وكان عندي مصاريف كتير، وصحيت في يوم ملقتش معايا فلوس فقررت أبيع العربية”.

شكوى والدتها

اشتكت والدة الفنانة هيدي كرم، من عدم رضاها عن مشوار ابنتها، مضيفة أنها تخيلت أن ابنتها ستكون أسرع أداءً في مسيرتها الفنية، لأنها بدأت منذ سن صغيرة.

وأضافت والدة هيدي، خلال استضافتها ببرنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن هيدي كرم لم تأخذ فرصتها في الأدوار الكبيرة إلى الآن.

وأشارت والدة هيدي، إلى أن الأدوار التي لعبتها ابنتها كانت أدوارًا صغيرة، وكانت تتوقع أن تلعب أدوارًا كبيرة تتماشى مع خبرتها في هذاالمجال.

تسببها في أزمة

في 2018، تسببت في مشادة كلامية وتراشق بالألفاظ بين عدد من الشباب ومدير أحد المطاعم، انتهت بإصابتها بحالة من الانهيار والبكاء.

في إحدى فقرات برنامج عقارب الساعة على قناة النهار، الذي حلت ضيفة عليه، ارتدت “هيدي” ملابس سيدة عجوز تصطحب كلبًا في أحدالشوارع، ودخلت أحد المطاعم لتطلب شربة ماء لكلبها، إلا أن مدير المطعم طردها، ما تسبب في تجمع عدد من النساء والشباب حولهما.

وطالبت السيدات، مدير المطعم بمعاملة السيدة العجوز بطلف ومراعاة سنها، إلا أنه لم يستجيب فتجمع عدد من الشباب الذين اقتربوا من الاشتباك بالأيادي مع مدير المطعم، لكن الأمر انتهى بمشادات كلامية وتراشق بالألفاظ.

في نهاية الفقرة تعرضت “هيدي” لحالة من الانهيار والبكاء.

نجاتها من حريق

كشفت الفنانة هيدي كرم، عن أكثر المواقف الصعبة التي تعرضت لها، حينما اشتغلت النيران بشقة أسفل الشقة التي تسكنها، وكان طفلهايبلغ من العمر وقتها سنة واحدة.

وأضافت “كرم”، خلال لقائها ببرنامج “عقارب الساعة”: “الشقة اللي تحت كانت بتتحرق وأنا وابني محبوسين ومش عارفين ننزل على السلمعشان الدخان، ولما حاولت لقيت الدخان بيخنقني.. جريت دخلت البيت وحسيت إن العمارة بتولع وغالبًا هنموت محروقين، بس ربنا سترها”.

الزواج المبكر

أكدت الفنانة هيدى كرم أن قرار زواجها المبكر كان خاطئا، خاصة أنه كان هناك فارق فى السن بينها وزوجها.

وقالت هيدى كرم، خلال برنامجها “كلام ستات”: “أنصح الفتيات بعدم الزواج المبكر وأن يكون فارق السن بينها وزوجها ليس كبيرا حتى يحدث بينهما انسجام والتفاهم، لأنني عانيت، ودفعنى الأمر للطلاق”.