محكمة الكرخ تصدق أقوال قاتل العائلة الكوردية في بغداد

صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالقضايا الإرهابية، اليوم الخميس، أقوال المتهم بقتل الصيدلانية شيلان دارا ووالديها والذي اعترف بقيامه بقتل المجني عليهم بقصد السرقة.

المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى قال في بيان إن «محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالقضايا الإرهابية صدقت أقوال المتهم بقتل الصيدلانية شيلان ووالديها، والذي اعترف بقيامه بقتل المجنى عليهم بقصد السرقة».

وأشار البيان إلى أن «المتهم قام بالتقرب إلى العائلة ودخول الشقة بصورة مستمرة».

وذكر البيان، أنه «تم تصديق أقوال المتهم بحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب، بعد إلقاء القبض عليه بالتنسيق ما بين جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الإجرام وأسايش إقليم كوردستان في محافظة أربيل».