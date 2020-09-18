مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية: دعوة الرئيس الأميركي إلى القتل جريمة

علن مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي إلى جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول نية قتل الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد يندرج ضمن الجريمة والاضطهاد المنظم والتي تدخل ضمن أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية التي اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002.

واضاف السفير ابو سعيد أن المادة 7 (1) (ح): الاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية الأركان في الفقرة الأولى (١) حتى السادسة (٧) منها تؤكد على حرم الجريمة والاستهداف للشخص أو الأشخاص لأسباب سياسية أو غيرها من الأسباب مهما اختلف جنسهم الوطني أو الإثني أو الثقافي أو الديني أو السلوك المتبع للقيام بهجوم واسع أو منهجي موجه ضد السكان أو المجتمعات مدنية أو أن يكون جزء من هذا السلوك الهجومي والعدائي. وختم السفير ابو سعيد أن خطاب الرئيس ترامب الخطير في المضمون والشكل يضع العمل الدبلوماسي والسياسي في سياق غير مسبوق، كما يضعه في خانة تحمّل الجرائم التي وقعت وراح ضحيتها أبرياء من أطفال ونساء وشيوخ، وعليه على السلطات السورية المتمثلة في هذه الحالة بوزارة العدل القيام بدعوة قضائية تشمل ما تم ذكره ضمناً لما يتضمن من تحريض على القتل، وهذا أمر مستنكر بالقوانين والأعراف الدولية.

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