بسم الله الرحمن الرحيم

(نعم الامريكان قتلته.. ولكن قتلة لاعداء العراق وشيعتهم).. القاعدة والمليشية والبعث وداعش

للابواق الموالية لايران بالعراق والتي (تدعي بان امريكا قتلته).. نسالهم.. الامريكان قتلته لمن؟ اليس لاعداء العراق وشيعتهم.. (الزرقاوي وصدام وابو ايوب المصري وابو بكر البغدادي وابو عمر البغدادي..).. و(البعث المجرم).. وصدام المقبور .. (والقاعدة القادمة من سوريا الاسد) باعتراف المالكي.. وداعش التي هي نتاج فساد النظام السياسي الموالي لايران القابع بالمنطقة الخضراء ..

ونسال ايضا عملاء ايران.. (ماذا تصفون النظام السوري البعثي لبشار الاسد).. المتهم بقتل عشرات الالاف العراقيين الابرياء.. لدعم بشار الاسد للارهاب وجذب الارهابيين من كل دول العالم ودربهم بالمعسكرات السورية.. قبل ارسالهم للعراق عبر الحدود السورية..

ونسال ايضا عملاء ايران.. (ماذا تصفون النظام الايراني للخميني) الذي تسبب بقتل مئات الالاف من جنود العراق وضباطه.. بحرب الثمانينات.. التي اصر حاكم ايران الخميني على استمرارها.. (شرب السم الزعاف اهون لديه من انهاء الحرب).. وكان فيها الهالك قاسم سليماني (بطلا ايرانيا بعدد من قتل من جنود العراق) ..

ولا ننسى الدور الامريكي بدعم بغداد ضد مليشيات الصدر بصولة الفرسان.. وكذلك الدور الامريكي بهزيمة تنظيم داعش الارهابي.. بتشكيل امريكا تحالف دولي لمحاربة الارهاب .. واليوم تدعم امريكا العراق ضد مليشية الحشد الايراني الولاء عراقي التمويل ..

ولا ننسى الدور الامريكي بقتل (سليماني الايراني، وابو مهدي المهندس الايراني الاصل والجنسية).. وكلاهما شاركا بقتل جنود وضباط العراق بحرب الثمانينات .. وكلاهما يمثلان سببا بفشل العراق بعد 2003.. لكونهما مخالب ايران بالعراق..

رد:

لمن يدعي بان (قاسم سليماني الايراني، وابو مهدي المهندس الايراني الجنسية).. محسوبين شيعة؟؟ وقتلتهما امريكا.. نقول (امريكا قتلت صدام والزرقاوي والبغدادي .. اضافة لالاف المسلحين السنة) فهل هذا يعني امريكا (ضد اهل السنة)؟؟ ثانيا امريكا تقيم علاقات مع عشرات الدول السنية ومنها دول الخليج.. وكذلك تقيم علاقات مع جمهورية اذربيجان ذات الغالبية الشيعية.. فماذا يدل ذلك؟

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واخير يتأكد للشيعة العرب بارض الرافدين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع)

بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها …

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سجاد تقي كاظم