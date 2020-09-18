[يالبواك وين اتريد اوديك ] … عباس طريم- اريزونا

الى حرامية بغداد .. الذين لا يستحون ولا يخجلون [وكل يوم حرامي

بايكنه وشالع , والربع يصعدونه بديهم للطائرة ].

ولسان حالهم يقول :

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يالبواك .. وين اتريد اوديك

واسفرك وين ؟ امر

ياضوه العين

+

لأوربه العزيزه , للبرازيل

فينه , للمجر , لورايد

الصين

+

انجازك عظيم .. انذكره كل يوم

اوسالفتك اترددهه

الدواوين

+

وسام الحرمنه , ابصدرك يمهيوب

حرام انصير عن شوفك

بعيدين

+

يكانس جيب شعبي , الشايف الضيم

وامام الناس بايك

هالملايين

+

اتفضل .. هاي مفتوحه المطارات

وين اتريد تشرد؟ , كول

يازين ؟

+

حجزنالك سياحي , ابأول الدور

لجهودك يا حرامي البلد

تثمين

+

وبعد نشكر , السهل سفرتك هاي

حراس الوطن .. والله

طيبين

+

بالنص , انته والفتحولك الباب

الك خمسين , والسفرك

خمسين

+

يحرسك ربي , ويحقق امانيك

اوعسانه انشوفك امنشنش

ابكين

+

حبيبي امودع الله , اوتوصل ابخير

اوسلم لي , اعله هانوفي

اوهيلين

+

ما دامك حرامي .. اوعدك افلوس

الربع كلهم يصيرولك

محامين

+

الف رحمه اعله ابوه الباكنه اوراح

اورحمه الوالديكم , صيحو

امين

+

عدنه ارجال , كل الزاد ثردوه

ولحسوهه لحس , كل

المواعين

+

ابشرك ياشعب , نبقه اعله هالحال

ناس ابوسط جنه , اوناس

حافين

+

جا وين العداله , والمساواة

وين الشرع , والاخلاق

والدين

+

وين اوعودكم , وين الخطابات

وبعد, وين الضمائر واللبك

وين

+

من اجل الوطن , والصالح الناس

كل واحد اجانه ابهل

عناوين .

+

ومن مطرت الدنيه اوفاضت الكاع

طلعت من مجاحرهه

الثعابين

+

بعد ما اتشككت كل الشعارات

انكشف زيف الحرامية

الملاعين

+

الدول , كل الدول يضبطهه قانون

وعراق اليوم خالي امن

القوانين

+

روح اتمتع اوزور الامارات

واتصيف ابميسه اوزور

برلين

+

روح , امودع الله الباب مفتوح

ايحرسك ربي من الحسد

والعين

+

ضحيه الوطن صار الكم , يحراس

وابناء الشعب صارو

قرابين

+

اذكركم .. بان الله موجود

وهوه الياخذ , ابحك

المساكين.