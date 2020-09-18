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يالبواك وين اتريد اوديك

[يالبواك وين اتريد اوديك ] … عباس طريم- اريزونا

الى حرامية بغداد .. الذين لا يستحون ولا يخجلون [وكل يوم حرامي

بايكنه وشالع , والربع يصعدونه بديهم للطائرة ].

ولسان حالهم يقول :
________________

يالبواك .. وين اتريد اوديك
واسفرك وين ؟ امر
ياضوه العين
+
لأوربه العزيزه , للبرازيل
فينه , للمجر , لورايد
الصين
+
انجازك عظيم .. انذكره كل يوم
اوسالفتك اترددهه
الدواوين
+
وسام الحرمنه , ابصدرك يمهيوب
حرام انصير عن شوفك
بعيدين
+

يكانس جيب شعبي , الشايف الضيم
وامام الناس بايك
هالملايين
+
اتفضل .. هاي مفتوحه المطارات
وين اتريد تشرد؟ , كول
يازين ؟
+
حجزنالك سياحي , ابأول الدور
لجهودك يا حرامي البلد
تثمين
+
وبعد نشكر , السهل سفرتك هاي
حراس الوطن .. والله
طيبين
+

بالنص , انته والفتحولك الباب
الك خمسين , والسفرك
خمسين
+
يحرسك ربي , ويحقق امانيك
اوعسانه انشوفك امنشنش
ابكين
+
حبيبي امودع الله , اوتوصل ابخير
اوسلم لي , اعله هانوفي
اوهيلين
+

ما دامك حرامي .. اوعدك افلوس
الربع كلهم يصيرولك
محامين
+
الف رحمه اعله ابوه الباكنه اوراح
اورحمه الوالديكم , صيحو
امين
+
عدنه ارجال , كل الزاد ثردوه
ولحسوهه لحس , كل
المواعين
+
ابشرك ياشعب , نبقه اعله هالحال
ناس ابوسط جنه , اوناس
حافين
+
جا وين العداله , والمساواة
وين الشرع , والاخلاق
والدين
+
وين اوعودكم , وين الخطابات
وبعد, وين الضمائر واللبك
وين
+
من اجل الوطن , والصالح الناس
كل واحد اجانه ابهل
عناوين .
+
ومن مطرت الدنيه اوفاضت الكاع
طلعت من مجاحرهه
الثعابين
+
بعد ما اتشككت كل الشعارات
انكشف زيف الحرامية
الملاعين
+
الدول , كل الدول يضبطهه قانون
وعراق اليوم خالي امن

القوانين
+
روح اتمتع اوزور الامارات
واتصيف ابميسه اوزور
برلين
+
روح , امودع الله الباب مفتوح
ايحرسك ربي من الحسد
والعين
+
ضحيه الوطن صار الكم , يحراس
وابناء الشعب صارو
قرابين
+
اذكركم .. بان الله موجود
وهوه الياخذ , ابحك
المساكين.

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