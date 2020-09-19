الأزمة المالية تدفع الجيش العراقي لإعادة “تي-62” السوفيتية الى الخدمة

اشار تقرير نشرته صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية، بأن قوات الجيش العراقي ، تخطط لإعادة الدبابات السوفيتية المتوسطة “تي – 62” للخدمة، مشيراً إلى ان الامر اصبح واضحاً من خلال ظهور مثل هذه المركبات القتالية في مصنع إصلاح في منطقة التاجي.

ووفقاً للخبراء، فإنه وبسبب القيود المالية، قللت وزارة الدفاع العراقية بشكل كبير من القدرة على الحصول على معدات جديدة، لذلك يضطر الجيش إلى استخدام الاحتياطات الداخلية على شكل عينات مخزنة في “مقابر الدبابات”.

وفي البداية، أعادوا تي – 55 والصينية تايب 69، ثم بدأوا في “إحياء تي – 72 إم 1” والإنكليزية Chieftain التي حصلوا عليها خلال الحرب مع إيران، والآن على الأرجح ، جاء دور “تي – 62”.

يذكر أن هذه الدبابات كانت واحدة من الدبابات الرئيسة في جيش النظام السابق ، وبدأ تسليمها إلى العراق منتصف السبعينيات.

وبحلول الوقت الذي بدأت فيه الحرب الإيرانية العراقية الايرانية في سبتمبر/ أيلول 1980، كان لدى قوات النظام آنذاك نحو 700 وحدة . وتم استلام ألف وحدة أخرى خلال ذلك الصراع الدموي الطويل الذي استمر 8 سنوات .