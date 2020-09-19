البرلمان يرفع جلسته الى الاثنين المقبل

قررت رئاسة البرلمان، السبت، رفع جلسة المجلس الى الاثنين المقبل.
وقال مصدر برلماني ان “رئاسة مجلس النواب قررت رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل الموافق الـ21 من ايلول الحالي في الساعة الـ12 ظهرا”.
قررت رئاسة البرلمان، السبت، رفع جلسة المجلس الى الاثنين المقبل.
وقال مصدر برلماني ان “رئاسة مجلس النواب قررت رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل الموافق الـ21 من ايلول الحالي في الساعة الـ12 ظهرا”.
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