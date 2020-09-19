الصدر يوجه تحذيراً شديد اللهجة لنتنياهو

حذّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من تداعيات القدوم إلى العراق أو “التفكير” بفتح سفارة، معتبراً أن ذلك سيكون “نهاية” إسرائيل.

وقال الصدر خلال خطبة صلاة الجمعة المركزية، حسبما وردت من مكتبه: “من عبد الله مقتدى الصدر الى عدو الله بنيامين نتنياهو. أحذرك من القدوم الى بلد المعصومين العراق، وإياك وأن تفكر في فتح سفارة أو أنكى من ذلك في العراق، فهي حسب الآيات القرآنية ستكون نهايتكم”.

وأضاف الصدر: “ثم أوجه كلامي للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وأقول: التطبيع ذل ومهانة وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك، ولتعلموا أننا لن ننسى شهداء ثورة الحجارة. فلسطين حيّة في ضمائرنا”.