العراق يعد علاقته بفرنسا “بوابة” للاتحاد الأوروبي

عد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، السبت، تنمية العلاقات الثنائيّة مع فرنسا بأنها “بوّابة” للاتحاد الأوروبيّ، فيما أبدت باريس استعدادها لدعم العراق لأداء “دور محوريّ” في المنطقة.

وقال بيان للخارجية ان “الوزير فؤاد حسين التقى مع جان جاك بريدي رئيس لجنة الصداقة العراقيّة-الفرنسيّة في الجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة”.

وأعرب الوزير بحسب البيان عن شكره لـ”فرنسا لدورها الفاعل في مُحاربة الإرهاب، مُشيداً بالتقدّم الحاصل في العلاقات الثنائيّة”، مشيراً إلى أنّها “تُعَدُّ بوّابة لعلاقات متينة مع الاتحاد الأوروبيّ”.

كما بحث الجانبان وفقا للبيان “أهمّية تعزيز الشراكة الاستراتيجيّة بين البلدين على المُستوى الاقتصاديّ، والسياسيّ، والثقافيّ”.

من جهته عدَّ بريدي أنّ “تبادل الزيارات رفيعة المُستوى يعكس التقدُّم السريع في العلاقات الثنائيّة بين العراق وفرنسا”، مُؤكّداً أنّ بلاده “تتطلّع لإقامة علاقات قويّة واستراتيجيّة مع العراق على المُستويات كافة”.

وأعرب المسؤول الفرنسي عن استنكاره “للانتهاكات العسكريّة التركيّة في العراق”، لافتاً إلى “استعداد فرنسا لدعم العراق لأداء دور محوريّ بالمنطقة”.