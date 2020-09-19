الموارد المائية تعلن تعرض ملاكاتها لهجوم في سامراء

اعلنت وزارة الموارد المائية، السبت، عن تعرض ملاكاتها لهجوم في سامراء، مؤكدة اصابة اثنين من القوات الامنية.

وقالت الوزارة في بيان إنه “كسابق عاداتهم في البذل والتضحية والعطاء تعمل ملاكات وزارة الموارد المائية تحت لهيب النار في تجريف القصب والبردي في حوض مقدم سدة سامراء حماية للسدة ولتمكين قواتنا المسلحة من أداء مهماتها في الدفاع عن المدينة المقدسة بيسر وسهولة”.

وأضاف البيان “تعرضت ملاكاتنا اليوم لهجوم ارهابي نجم عنه اصابة اثنين من القوات الامنية البطلة المرافقة لملاكات وزارتنا بجروح”، مؤكداً “تواصل ملاكات الوزارة عملها في تحد كبير لاعداء الوطن”.