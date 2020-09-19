الهجرة النيابية تدعو الكاظمي لتحقيق “عاجل” في “تجاوزات أخلاقية” من الأمن بحق النازحين

دعت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية في العراق، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى فتح تحقيق «عاجل» بشأن «تجاوزات أخلاقية» قالت إن حواجز أمنية تمارسها بحق النازحين.

وقال رئيس اللجنة النائب رعد الدهلكي في بيان صحافي، إن “هناك العديد من الشكاوى التي وصلت الينا من بعض المخيمات المخصصة للنازحين يشتكون فيها من مضايقات تحصل لهم خلال خروجهم للتسوق أو الذهاب للعلاج أو قضاء بعض الحاجات الضرورية من قبل بعض السيطرات (الحواجز) والتي وصلت في البعض منها إلى التجاوز الأخلاقي والكلام الرخيص، وآخرها ما وصلنا من حصول مضايقات وتجاوزات على النساء وكبار السن في مخيم الخازر في محافظة نينوى ومخيمات بمحافظات أخرى”.

وأضاف الدهلكي أن ” النازحين هم عراقيون أجبرتهم الظروف وفشل الحكومة في معالجة وضعهم وحماية مناطقهم على الخروج من بيوتهم الآمنة في وقت سابق والاحتماء من بطش الإرهاب والجماعات الخارجة عن القانون في مخيمات بعيدة كل البعد عن الظروف الإنسانية في أي دولة في العالم ، بالتالي ، فهم عراقيون ومن الدرجة الاولى وليسوا لاجئين من دول أخرى”.

وشدد على «أهمية فتح الحكومة والجهات ذات العلاقة تحقيقاً عاجلاً بالتجاوزات الحاصلة على مخيمات النازحين من قبل بعض السيطرات وأن يتم وضع آلية عاجلة لإعادة تلك العوائل الى مناطقها آمنة، ووضع حد لهذه المهزلة الإنسانية الظالمة والبعيدة كل البعد عن المسؤولية، في إهمال مقصود لملف هذه العوائل والتي تعاقبت جميع الحكومات منذ عام 2014 وحتى اليوم على المشاركة فيها دون وضع نهاية لها”.