بأمر الكاظمي.. قرار منع سفر بحق متهم بارتكاب مجزرة بحق متظاهرين

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، بإصدار قرار منع سفر بحق قائد أمني رفيع متهم بارتكاب مجزرة بحق متظاهرين في محافظة ذي قار.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في تغريدة على تويتر، إن “القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي وجه بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية”.

وأضاف ملا طلال أن هذا القرار يأتي “على خلفية منحه إجازة وهمية للعلاج خارج العراق”.

ويتهم الناشطون في الاحتجاجات العراقية، الشمري، بالوقوف وراء مجزرة ارتكبت بحق المتظاهرين على جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويسرد الناشطون بأن قوات أمنية استقدمت من بغداد إلى الناصرية بقيادة الفريق الشمري، الذي عينه رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي رئيساً لخلية الأزمة في ذي قار، فتحت النار على مئات المتظاهرين الذين كانوا يعتصمون هناك ما أدى لمقتل العشرات.

وكان هؤلاء جزءا من نحو 560 شخصا على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات من المتظاهرين وأفراد الأمن، وفق أرقام الحكومة.

وتعهد الكاظمي مراراً بتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين للعدالة، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمام القضاء لغاية الآن.