برشلونة مهدد بعدم مشاركة ميسي في الكلاسيكو أمام ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد يغيب عن المشاركة مع برشلونة في عدة مباريات خلال الشهر المقبل، على رأسها مواجهة الكلاسيكو أمام ريـال مدريد.

كشفت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد يغيب عن المشاركة مع برشلونة في عدة مباريات خلال الشهر المقبل، على رأسها مواجهة الكلاسيكو أمام ريـال مدريد.

وتوضح صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الأمر يعود للمنتخب الأرجنتيني، بعدما تم تم تأكيد مباريات الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022، ضد الإكوادور في 8 أكتوبر المقبل، وبوليفيا في 13 من الشهر ذاته.

وبموجب اللوائح الحالية في إسبانيا، يُطلب من أي شخص عائد من أمريكا الجنوبية الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، مما يعني أن ميسي لن يتمكن من اللعب في مباريات الدوري الإسباني خلال تلك الفترة الزمنية.

وبالتالي سيغيب ميسي عن المباريات ضد خيتافي وألافيس، والأهم من ذلك، المباراة ضد غريمه الشرس ريـال مدريد.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن اللاعبين الموجودين في أندية أوروبا سيكونون متاحين للمشاركة مع منتخباتهم تصفيات أمريكا الجنوبية، لكن عددًا من الأندية أثارت مخاوف المنتخبات.

وستكون الأرجنتين حريصة على الصدارة في مبارياتها، على الرغم من أن مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان سيتردد في ترك ميسي يغادر للمشاركة مع منتخب بلاده، مع وجود مباريات هامة للفريق الكتالوني.

وشهدت الفترة الماضية أزمة في برشلونة كان ميسي بطلها، حيث رغب في الرحيل عن النادي، لكنه تراجع بعد ذلك وقرر البقاء وصرّح بذلك في مقابلة صحفية.

وأثارت الملحمة المطولة غضب الجماهير، ويواجه رئيس النادي الآن، جوسيب بارتوميو احتمالية ترك منصبه، بعد أن أيد 20687 من أعضاء النادي تصويتًا بحجب الثقة عنه.

ومع ذلك، لم يؤثر ذلك على قدرة ميسي في اللعب، حيث عاد وشارك ضد جيرونا في مباراة ودية، وسجل هدفين في مباراة انتهت بفوز البارسا (3-1).