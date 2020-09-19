زيدان يتلقى نبأ سارًا في تدريبات ريال مدريد قبل مباراة سوسيداد

تلقى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريـال مدريد، نبًأ سارًا في تدريبات اللوس بلانكوس، اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

ريـال مدريد يستقبل ريال سوسيداد بالجولة الثانية من الدوري الإسباني على ملعب “أنويتا” مساء الأحد المقبل.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن التدريبات الجماعية اليوم شهدت تواجد النجم النرويجي بشكل طبيعي في التدريبات.

أوديجارد يُعاني من مشاكل في وتر الرضفة (صابونة الركبة)، وكان من المفترض أن يخضع لعملية جراحية، ولكنه فضل عدم الدخول لغرفة العمليات، ويريد التعافي منها بالعلاج الطبيعي.

وأوضحت الصحيفة أنّ أوديجارد تدرب بشكل طبيعي، وكل شيء يُشير لإمكانية تواجده في مباراة الأحد.

واشارت الصحيفة إلى أنّ لوكا يوفيتش، تدرب أيضًا مع المجموعة، بينما لم يتواجد أي من لوكاس فاسكيز أو إيدير ميليتاو، حيث ظلا في صالة الألعاب الرياضية (الجيم) للتعافي من إصابتهما.