عيّنه صدام حسين رئيساً للحكومة الكويتية المؤقتة.. نقل علاء حسين إلى المستشفى

تسببت أزمة قلبية تعرض لها السجين علاء حسين، رئيس الحكومة الكويتية المؤقتة الموالية لبغداد، التي شُكلت إبان غزو صدام للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي، بنقله من السجن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية، عن مصدر مطلع أن “السجين علاء المدان بالخيانة العظمى على خلفية تعيينه رئيساً للحكومة إبان الغزو، شعر بألم في صدره استدعى نقله إلى مستشفى السجن للفحص، حيث تم تحويله إلى جناح المساجين في مستشفى الفروانية لإخضاعه لمزيد من الفحوص وتلقي العلاج اللازم”.

وعلاء حسين ضابط كويتي سابق، ترأس الحكومة المؤقتة عدة أيام، وحوكم عقب تحرير الكويت، حيث صدر حكم غيابي بإعدامه عام 1993، عقب إدانته بـ”الخيانة والتآمر مع العدو في زمن الحرب”.

وعاد علاء من النرويج إلى الكويت مطلع عام 2000، لتُستَأنف محاكمته، وتنطوي القضية على تخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد بحكم نهائي صدر عن محكمة التمييز أعلى محكمة قضائية في الكويت.