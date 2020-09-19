لافروف: الأمريكان يحرضون الكورد ضد الحكومة السورية

قال وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن الأمريكيين يحرضون الكورد ضد الحكومة السورية ويردعون رغبتهم الطبيعية في إطلاق حوار مع دمشق.

وأعرب لافروف، في تصريحات لوسائل إعلام بلاده، عن قلق روسيا إزاء الوضع في الأراضي السورية الواقعة شرق الفرات (الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة واشنطن)، محملاً العسكريين الأمريكيين المنتشرين هناك المسؤولية عن التشجيع على «النزعات الانفصالية» لدى الكورد، حسب وصفه.

واعتبر لافروف، أن الأمريكيين «يحرضون الكورد ضد الحكومة السورية ويردعون رغبتهم الطبيعية في إطلاق حوار مع دمشق»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يستدعي قلقا بالغا ليس من وجهة نظر وحدة الأراضي السورية فحسب، بل ومن ناحية رفع هذه التصرفات الأمريكية درجة القابلية للانفجار حول القضية الكوردية».

وبين لافروف، أنه «كما هو معروف، هذه القضية تعد ملحة ليست لسوريا وحدها بل وللعراق وتركيا وإيران، وهذه هي لعبة خطيرة في هذه المنطقة. يقوم الأمريكيون كالعادة بخطوات من هذا النوع بهدف خلق فوضى يأملون أن تكون خلاقة. وهم بعيدون ولا يهتمون كثيراً بنتائج تصرفاتهم، لكن عواقبها قد تكون كارثية بالنسبة للمنطقة، إذا استمروا في تقديم النزعات الانفصالية»، حسب تعبيره.

وانتقد لافروف العقد الذي يتيح لشركة أمريكية تطوير وتحديث حقول النفط الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، واصفا إياه بأنه «انتهاك في غاية الجسامة لكافة مبادئ القانون الدولي التي يمكن تصورها»، وفق رأيه.