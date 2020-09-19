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ليفربول يتوصل لاتفاق مع بايرن ميونخ لضم تياغو ألكانتارا

ذكرت تقارير صحفية إنكليزية، أن نادي ليفربول توصل إلى اتفاق مع تياغو ألكانتارا، نجم بايرن ميونخ لضمه هذا الصيف.

تياغو، أبدى رغبته في عدم تجديد عقده مع النادي البافاري، إذ يريد خوض تجربة جديدة في الدوري الإنكليزي الممتاز، ليرتبط بقوة بعدها بالانضمام إلى ليفربول ومانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك” الإنكليزية: “اتفق ليفربول مع بايرن ميونخ على ضم تياغو مقابل 30 مليون يورو”.

وأوضحت: “المفاوضات بين الجانبين شهدت تسارعًا ملحوظًا منذ يوم الإثنين الماضي، بعدما أبدى مسؤولو بايرن ميونخ رغبتهم، في حسم هذا مستقبل تياجو قبل انطلاق الدوري الألماني”.

ويستقبل بايرن ميونخ نظيره شالكه، على ملعب “أليانز أرينا” مساء غد الجمعة، في افتتاحية البوندسليغا.

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