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مصدر: موازنة 2020 ستصل الى البرلمان يوم غد الاحد

افاد مصدر برلماني، السبت، بأن وازنة 2020 ستصل الى البرلمان يوم غد الاحد.

وقال المصدر ان “ممثل الحكومة في البرلمان طورهان المفتي ابلغ الامانة العامة لمجلس النواب ان موازنة 2020 ستصل يوم غد الاحد الى مجلس النواب”.

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