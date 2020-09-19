مصدر يكشف عن ملفات ستفتحها لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى في نينوى

كشف مصدر من العاصمة العراقية بغداد ، اليوم السبت ، عن معلومات بشأن أبرز ملفات الفساد في محافظة نينوى والتي سيتم فتحها من قبل لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية ، التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

المصدر قال ان” ملف مشاريع الجسور في الموصل الموصل ومجسر المثنى وطريق موصل ربيعه ، ستكون اولى الملفات التي سيتم فتحها لوجود شبهات فساد كبيرة حولها”.

مضيفاً ، أن ” التحقيق سيشمل أيضا مشاريع مجاري الايمن والايسر، ومشروع مجاري حي الانتصار ، لوجود وثائق تؤكد حدوث عمليات فساد فيها” بحسب قول المصدر .

لافتا الى ان” من المقرر ان تفتح لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية ، ملفات تهريب حديد السكراب ، وتزوير الاراضي في التسجيل العقاري بالجانب الايسر، وملفات الصحة، مع وضع قيود صارمة على حركة مسؤولي نينوى وتحركاتهم الداخلية والخارجية” .