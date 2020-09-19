Posted on by

مصرف الرشيد يُخفّض نسبة فائدة قروض السيارات

أعلن مصرف الرشيد، الجمعة، عن تخفيض سعر فائدة منح قروض السيارات لتصل الى 5 بالمئة سنوياً، على أن تُسدد من الشهر الثاني للمنح.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إنه تم “تخفيض سعر فائدة منح قروض السيارات لتصل الى 5 بالمئة سنوياً، تُسدد من الشهر الثاني للمنح”.

وأضاف البيان أن “المصرف خصص فروعاً وشركات جديدة لترويج معاملات المنح في بغداد والمحافظات وهي (شركة نوافذ التسوق الفروع ارخيته/ الصالحيه/ الحله/ الفيحاء/ خالد بن الوليد / الجزيره/ الخالص/ الرمادي/ باباكركر/شيشين) اما شركة البراق الخاطف الفروع هي (السيف /العشار/ الكرامه/ الديونيه / السماوه/ الناصريه/ الغراف /الكوفه /واسط /كربلاء)”.

وتابع أن “المصرف اعلن في وقت سابق عن منح قروض لشراء السيارات تتراوح ما بين (30 – 60) مليون دينار ولكافة الشرائح”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close