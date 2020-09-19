مصرف الرشيد يُخفّض نسبة فائدة قروض السيارات

أعلن مصرف الرشيد، الجمعة، عن تخفيض سعر فائدة منح قروض السيارات لتصل الى 5 بالمئة سنوياً، على أن تُسدد من الشهر الثاني للمنح.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إنه تم “تخفيض سعر فائدة منح قروض السيارات لتصل الى 5 بالمئة سنوياً، تُسدد من الشهر الثاني للمنح”.

وأضاف البيان أن “المصرف خصص فروعاً وشركات جديدة لترويج معاملات المنح في بغداد والمحافظات وهي (شركة نوافذ التسوق الفروع ارخيته/ الصالحيه/ الحله/ الفيحاء/ خالد بن الوليد / الجزيره/ الخالص/ الرمادي/ باباكركر/شيشين) اما شركة البراق الخاطف الفروع هي (السيف /العشار/ الكرامه/ الديونيه / السماوه/ الناصريه/ الغراف /الكوفه /واسط /كربلاء)”.

وتابع أن “المصرف اعلن في وقت سابق عن منح قروض لشراء السيارات تتراوح ما بين (30 – 60) مليون دينار ولكافة الشرائح”.