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هذه هي الأسماء الحقيقية لـ ليدي غاغا ومارلين مونرو وبراد بيت وغيرهم من النجوم

يستخدم النجوم أسماء فنية يعرفون بها طوال حياتهم، حتى أنهم يستخدمونها في حياتهم الخاصة، لكن على أي أساس يُغيّرون أسماءهم وكيف يختارون الأسماء الجديدة؟ ​مارلين مونرو​، ​أليشيا كيز​، ​براد بيت​ وغيرهم اعتمدوا أسماء غير إسمائهم الحقيقية، فما هي الأسباب؟

20 حقيقة خفية عن مارلين مونرو! | ElleArabia

مونرواسمها الحقيقي : نورما جين مورتنسون
هي اليوم معروفة على أنها مارلين مونرو التي حققت نجومية كبيرة قبل أن تموت، إلا أنها نشأت باسم نورما جين لكن كيف غيرت اسمها؟

حسب مصادر مجلة “تايم” ، طلب منها المنتجون التخلي عن اسم عائلتها الاصلي بسبب صعوبة لفظه واقترحوا عليها أن تكون عائلتها “مونرو”، وهو اسم مشتق من اسم عائلة والدتها، أما بالنسبة لاسم “مارلين” فقد اختاره المنتج التنفيذي لها لأنها كانت تذكره بنجمة برودواي مارلين ميلر.

ما لا تعرفه عن أليشا كيز .. من هي؟ سيرتها الذاتية، إنجازاتها وأقوالها، معلومات عن أليشا كيز

أليشيا كيز واسمها الحقيقي: أليشيا اوجيلو كوك
تقول المغنية المعروفة بـأليشيا كيز، إنها أرادت تغيير اسم عائلتها ليكون مناسباً أكثر للمسرح، وكانت تفكر في “أليسيا وايلد” ولكن والدتها قالت إنها اعتبرت أنه يوحي لها باسم راقصة تعرٍ، عندها فكرت باسم موسيقي أكثر واستعملت اسم كيز الذي يدل على مفاتيح البيانو.

ذا ويكند يستعد لطرح أغنية بعنوان " Like Selena " عن علاقته بسيلينا جوميز - مجلة هي

ذا ويكند واسمه الحقيقي : آبل ماكونين تيسفاي
لا يمكن القول إن اسمه الأساسي “ذا ويكند”، بل يعتبر آبل أنه اشتُهر باسمه الفني هذا، إذاً الاسم الأول لـ Weeknd ليس “The” ، واسمه الأخير ليس “Weeknd” وإنما ولد الفنان باسم Abel Makkonen Tesfaye.

وحول اختياره هذا الاسم قال: “لقد كرهت اسمي في ذلك الوقت لذلك قررت أن أغيره واستعين باسم الفرقة”.

ميغان ماركل تخطط للعودة إلى التمثيل... لكن بشرط | الشرق الأوسط

​ميغان ماركل​ واسمها الأساسي راشيل
من المعروف أن الاسم الأساسي للدوقة ميغان ماركل هو راشيل، إلا أنها اختارت منذ مراهقتها أن تستعين باسمها الوسطي ميغان، حين دخلت عالم الشهرة.

براد بيت: حياتي الشخصية أشبه بكارثة

براد بيت واسمه الحقيقي ويليام برادلي بيت
تشير التقارير إلى أن الممثل الشهيربراد بيتيقدم نفسه باسمه وليام ، عندما يمازح النساء. في الحقيقة قبل أن يدخل عالم الأضواء أراد اسماً صغيراً سهلاً للحفظ، فلخّص اسمه الاوسط برادلي ليصبح براد واعتمده مع اسم عائلته.

من هي جيجي حديد ويكيبيديا – موسوعة نت

​جيجي حديد​ واسمها جيلينا نورا حديد
قالت جيجي في مقابلة أجريت معها عام 2015: “كانت أمي تسمى بجيجي عندما كانت طفلة من قبل والدتها، ثم في المدرسة الابتدائية أصبح اسمها مربكاً بالنسبة لها، فكانت هناك فتاة في صفها اسمها ايلينا وكانت المعلمة تخطئ في الاسماء لذلك سألت والدة جيجي عن اسم يمكن ان يكون كنية لها في الصف، فقالت الوالدة إنها تسميها جيجي في بعض الاحيان وهكذا عُرفت بهذا الاسم.

Lady Gaga has a surprisingly simple way you can help during this difficult time

​ليدي غاغا​ واسمها الحقيقي ستيفاني جوان أنجيلينا جيرمانوتا
قبل أن تصبح نجمة البوب الدولية، استوحتليدي غاغااسمها الفني من أغنية فرقة Queen عام 1984 Radio Ga Ga، واعتمدته بهدف حصولها عل ادوار مسرحية.

مايلي سايروس: أصبحتُ فتاة نظيفة!

​مايلي سايرس​ واسمها الحقيقي داستيني هوب سايرس
على الرغم من أن أهلها اختاروا اسمها، إلا أنهم نفسهم قرروا إعطاءها لقب مايلي منذ طفولتها. وحسب المصادر فإن مايلي كانت دوماً تبتسم في طفولتها فكانوا يسمونها smiley، وتتطور الاسم ليصبح مايلي، وبعدها في عام 2008 قررت اعتماد هذا الاسم بشكل رسمي في مهنتها.

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