التعليم تعلن شمول الطلبة غير الممتحنين للدور الاول باداء امتحانات الدور الثاني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، شمول الطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الدور الأول في الفصلين الأول والثاني أو أحدهما بمادة دراسية أو أكثر بأداء امتحانات الدور الثاني.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان إن “هيأة الرأي في الوزارة راعت الظروف والتداعيات الصحية والاقتصادية الراهنة وقررت السماح للطلبة المستمرين بالدراسة الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الدور الأول في الفصلين الأول والثاني أو أحدهما بمادة دراسية أو أكثر الاشتراك في امتحانات الدور الثاني”.

وأضاف أن “الوزارة خولت الجامعات صلاحية معالجة الحالات الطارئة في أثناء الامتحانات بسبب مشاكل تقنية أو فنية حالت دون تسليم الطلبة إجاباتهم بطريقة سليمة”.