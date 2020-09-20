التعليم تقرر تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات عودة الطلبة المرقنة قيودهم

قررت وزارة التعليم والبحث العلمي، السبت، تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات عودة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الأولية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان إن “وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات الطلبة المرقنة قيودهم ابتداء من السنة الدراسية 2009 /2010 ولغاية العام الدراسي 2019/2018”.

وأضاف أن “تقديم الطلبات الى الجامعات يستمر الى غاية 2020/11/26″، لافتا الى أن “مباشرة هؤلاء الطلبة ستكون في السنة الدراسية 2021/2020 والقرار جاء بهدف استكمال الطلبة مسيرتهم التعليمية ممن لم يتح لهم التقديم على العودة الى مقاعد الدراسة”.