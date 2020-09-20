الكاظمي يدعو صالح والحلبوسي للإسراع باستكمال قانون الانتخابات تمهيداً لإجرائها

انتقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، “الشد والجذب” إزاء مشروع قانون العنف الأسري الذي قدمته حكومته، فيما دعا رئيسي الجمهورية برهم صالح، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى الإسراع باستكمال قانون الانتخابات تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الكاظمي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، إن “مشروع قانون العنف الأسري الذي قدمته الحكومة لا يزال في اطار الشد والجذب”، مضيفاً: “نتشرف بأن نكون في موقع انصاف المرأة، وسنعمل على تنشيط المجلس الأعلى للمرأة”.

وفي سياق منفصل، دعا الكاظمي، رئيسي الجمهورية والبرلمان، إلى “الإسراع باستكمال قانون الانتخابات تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة”.