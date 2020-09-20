المالية النيابية: الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروع قانون موازنة 2020

أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، أن الحكومة لم ترسل حتى الآن، مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، إلى مجلس النواب، داعية إياها إلى الإسراع بإرسالها لغرض التصويت عليها.

وقال بيان للجنة “إشارة إلى الجلسة الاستثنائية ل‍مجلس الوزراء ليوم الاثنين الموافق 14/ 9/ 2020 التي تمت فيها المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020، إذ تؤكد اللجنة المالية على عدم إرسال مجلس الوزراء للموازنة لغاية الآن”.

وأضاف البيان: “تحث اللجنة المالية الحكومة علي الإسراع في إرسالها لغرض التصويت عليها لما فيها من فقرات تخدم شرائح الشعب كافة”.