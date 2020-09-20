النقل: شحنة المساعدات العراقية ستنطلق من ميناء ام قصر الجنوبي الى لبنان

اعلنت وزارة النقل، السبت، ان المساعدات العراقية بصدد الانطلاق من ميناء ام قصر الجنوبي الى لبنان، مشيرة الى انه تم شحن الباخرة بنحو 10 الاف طن من الطحين كمساعدة للشعب اللبناني.

وقالت الوزارة في بيان انها “تواصل عمليات شحن وتحميل الباخرة ( البصرة ) الراسية على الرصيف رقم (4) في ميناء ام قصر الجنوبي بمادة الطحين كجزء من المساعدات التي يقدمها الشعب العراقي الى الشعب اللبناني الشقيق”، مبينة ان “المساعدات العراقية بصدد الانطلاق من ميناء ام قصر الجنوبي”.

واضافت انه “تم شحن الباخرة بنحو 10 الاف طن من الطحين كمساعدة للشعب اللبناني الشقيق والوقوف معه في الظرف الراهن”، مشيرة الى ان “الميناء استقبل نحو 45 شاحنة من اسطول النقل البري محملة بمادة الطحين كوجبة اولى من اصل 250 شاحنة ليصل العدد الكلي نحو 200 الف كيس من الطحين وتقوم ملاكات الميناء بشحن الباخرة بوقت قياسي لتنطلق باتجاه مرفأ بيروت”.