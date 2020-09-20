الوفاق الوطني: كيف ستنجح مكافحة الفساد والمحاصصة ما تزال تهيمن على التعيينات في المفاصل العليا للدولة

دعا حزب الوفاق الوطني العراقي، اليوم الاحد، الى ضرورة اللجوء الى اجراءات دستورية وقانونية في مجال مكافحة الفساد، مشددا على ضرورة ان تشمل حملة ملاحقة الفاسدين جميع المتورطين في هدر او سرقة اموال الشعب العراقي دون محاباة او استثناءات.

ودعا الحزب في بيان صحفي، الى معالجة جذرية واقعية وحقيقة للازمة الحالية، موضحاً ان العراق يعيش اليوم حالةً من الفوضى والتصعيد، بالتزامن مع التصعيد الذي تشهده المنطقة والذي ينبئ بمخاطر جسيمة.

واكد الحزب ان ايجاد مخرج للازمة الحالية ينبغي ان يكون وفق خطط وحزم اصلاحية مدروسة، وليس وفق اجتهادات فردية، متسائلاً: ” كيف يمكن القضاء على الفساد وظاهرة المحاصصة ما تزال تسيطر على تعيينات المفاصل العليا في الدولة العراقية وهو ما تجسد بالامس القريب”!!

المكتب الاعلامي لحزب الوفاق الوطني العراقي

20 ايلول 2020