تسجيل 3907 إصابات جديدة بكورونا.. واللجنة العليا ترفض استقبال الزائرين الأجانب

أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 3907 إصابات جديدة و83 حالة وفاة بفايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت 17438 فحصًا مختبريًا جديدًا ليبلغ عدد الفحوصات الكلية 2039024 فحصًا. وجاءت بغداد في المركز الأول من حيث عدد الإصابات بـ1264 إصابة جديدة، تلتها دهوك بـ418 إصابة ثم البصرة التي سجلت 408 إصابات، فيما سجلت محافظة صلاح الدين أقل عدد من الإصابات بـ7 إصابات فقط.

كما سجلت 83 حالة وفاة منها 12 في السليمانية، و7 في كل من كركوك وذي قار، و6 في كل من أربيل وكربلاء والبصرة، وخمس حالات في الكرخ ودهوك ونينوى وصلاح الدين، و4 في الرصافة والديوانية، و3 في مدينة الطب والمثنى، وحالتان في واسط، وحالة واحدة في كل من النجف وديالى وبابل.

كما سجل البلد 4234 حالة شفاء منها 1041 في بغداد تلتها كربلاء بـ380 حالة والبصرة بـ318.

وبهذا يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفايروس كورونا في العراق إلى 315597 إصابة بينها 249539 شفاء و8491 وفاة، فيما يتلقى 57567 مصابًا العلاج في المستشفيات بينهم 524 في العناية المركزة.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، عدم استقبال الزائرين من أي دولة بالعالم، إذ تتزامن هذه الأيام مع بداية موسم الزيارة الأربعينية المليونية في كربلاء، والتي يتوافد فيها الزوار من دول العالم لمرقد الإمام الحسين(ع).

وقررت اللجنة أيضا “فتح المساجد، فيما أجازت فتح المتنزهات ومدن الالعاب مع الالتزام بالوقاية والتباعد”.

وحول لقاح فايروس كورونا أكدت اللجنة ضرورة الاسراع بدفع الوجبة الاولى من المبالغ لشراء ٢٠٪ من اول لقاح مضمون ومعتمد بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

ووافقت على مُضي العراق بالشراكة مع الصين والامارات بتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منه.