صالح يُحذّر من “التراخي” بمحاسبة الفاسدين ويدعو لـ”انتخابات مبكّرة نزيهة”

حذّر رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، من “التراخي” في محاسبة المسؤولين الفاسدين والمعرقلين لبناء الدولة، فيما دعا إلى إجراء انتخابات مُبكّرة “حرّة ونزيهة” بعيداً عن “سطوة السلاح”.

وقال صالح في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، إن “هناك تاريخاً أسود ومخزياً من المعاناة التي واجهاتها النساء، ويجب ضمان حقوق المرأة”، داعياً في الوقت ذاته إلى “إقرار مشروع قانون الناجيات الايزيديات المُرسل من رئاسة الجمهورية”.

وعلى الصعيد السياسي، ذكر صالح أن “الاصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي مناسب عبر ارادة جدية لإجراء الانتخابات المبكرة تكون حرة ونزيهة بعيدا عن سطوة السلاح”.

وأكد صالح أنه “يجب عدم التراخي في محاسبة الفاسدين والمعرقلين لبناء دولة ذات سيادة كاملة”.