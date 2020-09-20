وزير الصحة يشرف على الفريق الطبي التركي في مستشفى ابن سينا

اشرف وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، السبت، على سير عمل ومهام الفريق الطبي التركي المختص بجراحة الكسور وتشوهات العمود الفقري في مستشفى ابن سينا التدريبي ولاول مرة بعد جائحة كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في بيان انه “كان باستقباله مدير المستشفى ياسر التميمي مدير مستشفى ابن سينا التدريبي واجرى السيد الوزير جوله في اروقة المستشفى واشرف على اجراء العمليات المعقدة التي يجريها الفريق الطبي التركي برئاسة الدكتور جاتاي اوسترك اخصائي جراحة الكسور والعمود الفقري”.

واضافت ان “التميمي اطلع على المرضى الذين تم اجراء العمليات لهم من قبل الفريق التركي وعددهم تسعة من مجموع ٢٦ حالة من المؤمل اجراءها خلال الاسبوعين القادمين”.

واكد التميمي بحسب البيان، ان “وزارة الصحة حرصت على التحول التدريجي من الاخلاء الطبي الى الاستقدام والذي جاري العمل فيه منذ مدة فهو يوفر الوقت وجهد السفر على المريض ويسهم بتدريب كوادرنا الطبية المتخصصة بهذا المجال وكافة الاختصاصات”.

واشاد الوزير بـ “الاجراءات الاحترازية والوقائية والخدمات الصحية المقدمة للمواطن في مستشفى ابن سينا مجانا”.

من جهته، عبر الفريق التركي عن اعجابه بوزارة الصحة العراقية وكفاءة كوادرها الطبية التي تعمل الى جانب الفريق التركي المستقدم وهي اول وزارة تقدم خدمات متخصصة وعمليات معقدة مكلفة للمواطنين مجانا .