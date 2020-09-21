أهم وقائع وقرارات مجلس القضاء الاعلى في الجلسة الثانية عشر لسنة 2020 المنعقدة بتاريخ 20 /9 /2020

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الثانية عشر المنعقدة عبر ( الفيديو كونفرانس )

في الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 20 /9 /2020

برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية السيد فائق زيدان وتم خلاله مايلي :-

1. ابن المجلس كل من القاضي نائب رئيس محكمة استئناف المثنى الاتحادية المرحوم حيدر عبدالمنذر و القاضي المتقاعد المرحوم نزار محمد رباط الابراهيمي و القاضي المتقاعد المرحوم عبد علي موسى الخزاعي

2. اقر المجلس نقل و انتداب عدد من السادة القضاة حسب مقتضيات العمل كما اقر ترقية عدد اخر من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام واعادة تشكيل بعض المحاكم حسب طلب رئاسات الاستئناف ومقتضيات العمل .

3. ناقش المجلس الظاهرة السلبية المتكررة من بعض الحراس الشخصيين المكلفين بحماية السادة القضاة وقيامهم بتجاوز واجباتهم الوظيفية بالتدخل في عمل السادة المحامين ووجه المجلس السادة القضاة ودائرة الحراسات القضائية لمعالجة هذه الملاحظة السلبية والتأكيد على ان دور الحارس الشخصي هو أمن القاضي فقط ولايجوز له تدقيق او اعطاء رأي بخصوص أي طلب يقدم سواء من المحامي او المواطن ومحاسبة كل من يخالف هذا التوجيه بانهاء عقده او نقله الى واجبات اخرى ليس لها مساس بعمل المحاكم .

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